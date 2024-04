Kate alle prese con una “pesante chemioterapia” I tabloid inglesi preoccupati per le condizioni della principessa

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un momento decisamente difficile, questo, per la Royal Family inglese. ConMiddleton costretta ad affrontare le cure per il cancro che le è stato diagnosticato e con le polemiche che, da mesi ormai, interessano il rapporto tra Harry e il fratello William. I giornalinon hanno risparmiato accuse al figlio minore di Carlo, impegnato nel frattempo insieme alla consorte in due serie tv che vedranno i due impegnati come produttori e protagonisti. Lo faranno dal rifugio dorato d’oltre Oceano per la piattaforma di streaming più famosa del globo: Netflix. Al centrotrama, però, non ci saranno le consuete diatribe interne alla famiglia reale: Meghan curerà un programma per “celebrare le gioie del cucinare e del giardinaggio“. Il marito sarà invece protagonista di una serie sul polo, sport caro a tutti i Windsor. Dietro la ...

In fatto di dieta e ginnastica, Kate Middleton non ha certo bisogno di consigli. Sempre attenta al suo regime alimentare e nota per la seria disciplina con cui si allena quotidianamente, la ... (iodonna)

Il principe William e George tornano in pubblico dopo l’annuncio del tumore di Kate - L’erede al trono e il suo primogenito si sono mostrati in pubblico a Birmingham per la prima volta dal discorso di Kate ...ilgiornale

Kate Antropova “Paola Egonu Non siamo amiche”/ “Amo leggere e non mi interessa cosa dicono i social” - Kate Antropova, pallavolista della nazionale, intervistata oggi dal Corriere della Sera: le sue parole sulle azzurre, Paola Egonu e non solo ...ilsussidiario

William torna in pubblico con il figlio George: il video della prima uscita dopo l'annuncio del cancro di Kate - Sono immagini che restituiscono un momento di tenera normalità quelle che mostrano il principe William allo stadio con il primogenito George per la partita dell'Aston Villa, in pubblico per la prima v ...today