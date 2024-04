Juventus | la risposta di Allegri ad Elkann | Giuntoli vale più di tre anni di lavoro?

(Di venerdì 12 aprile 2024) E` un anno zero o è il terzo anno dell`-bis? E` tutto qui, il nodo della. E il derby con il Torino, a prescindere da come finirà,...

Il futuro di Felipe Anderson si scrive in questi giorni . Quelli che dovrebbero vedere l'attaccante brasiliano prendere una decisione, anzi... (calciomercato)

“La posizione di Allegri è sotto osservazione? È una partita importante per la Juventus , è troppo facile sempre dare delle colpe, quando vinciamo, vinciamo tutti insieme, e quando non vinciamo lo ... (calcioweb.eu)

I primi 100 anni della Juve. 1981/82 - Nella partita di andata, una Juventus priva di Bettega e con una tattica rinunciataria, si lasciò schiacciare dai belgi. Dopo un inizio botta e risposta, fu l’Aderlecht ad aprire le marcature (23’ del ...giulemanidallajuve

Conte-Napoli, ADL attende una risposta definitiva a breve: fissata una deadline - Non c’è una deadline, ma il patron spera in una risposta entro il 15 maggio. Quel giorno, peraltro, si saprà anche il destino europeo del club azzurro. A proposito: la Juventus, che ha ormai in ...ilnapolionline