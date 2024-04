Alvaro Morata e la Juventus , una storia d’amore infinita. Già due esperienze in bianconero per l’attaccante spagnolo: la prima dal 2014 al 2016, con 63 presenze e 15 gol segnati; la seconda dal 2020 ... (calcioweb.eu)

Michele Di Gregorio rimane un obiettivo di mercato del Milan come possibile erede di Maignan. Ma la Juventus è pronta al sorpasso … Il nome di Michele Di Gregorio è stato accostato anche al Milan ... (dailymilan)

'Tuttosport', in edicola questa mattina, parla dei possibili incroci tra il Mian e la Juventus sul Calciomercato . L' Attaccante ... (pianetamilan)

Juventus, il mercato parte dalle cessioni: non solo Kostic, tutti gli esuberi bianconeri - La Juventus si prepara a una nuova finestra di mercato che, alla luce della necessità di dare una sterzata alla squadra, potrebbe risultare particolarmente movimentata..calciomercato

Juventus verso il cambio di proprietà Bellinazzo: "Non lo escludo" - La politica societaria ovviamente condizionerà il prossimo mercato. Per il futuro possibile l'ingresso ... Rispetto a quanto detto da John Elkann, Bellinazzo inquadra così la condizione della Juve: “C ...tuttonapoli

mercato Juve, Giuntoli cerca rinforzi sulle fasce: tre nomi in lista - La Juve è al lavoro sul fronte del mercato per la prossima stagione e in base a quanto reso noto dalla Gazzetta dello Sport Cristiano Giuntoli è alla ricerca di rinforzi sulle fasce. I nomi nella ...juventusnews24