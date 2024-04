Juventus | Del Piero | “Se la società ha deciso di continuare con Allegri è perché ci crede”

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Con l’addio allo scudetto, dopo lo scontro diretto contro l’Inter ed un periodo molto negativo, penso ci stia stato un totale riassestamento verso quelli che erano gli obiettivi cheha sempre cercato di manifestare: tornare in Champions League, lanciare i giovani e magari combattere per un trofeo che è la Coppa Italia”. Lo ha detto Alessandro Delin un’intervista alla Radio della Lega Serie A con RDS, parlando della “sua”: “Se si pensa all’ultimo mese e mezzo, sicuramente c’è sconforto, ma se la Juve riuscisse a vincere la Coppa Italia si parlerebbe con meno delusione di questa stagione. Il mondo Juve ha avuto molti problemi negli ultimi anni sia dentro che fuori dal campo. L’anno scorso ho lodato il lavoro die dei giocatoripenso che abbiano fatto un mezzo ...

