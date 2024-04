Juventus | Allegri verso il derby contro il Torino | Due dubbi di formazione Futuro? Penso a centrare gli obiettivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – "In questo momento dobbiamo pensare solo al raggiungimento degli. Tra entrare o non entrare in Champions ballano 100 milioni. Tutti siamo coinvolti per tagliare questo traguardo. La società come sempre deciderà il migliorper la". Parola di Massimiliano, che alle insistenti domande circa circa il proprio destino continua a rispondere più o meno sempre nel solito modo. Ossia che la testa adesso deve essere sul presente e non a quello che avverrà nella prossima stagione. E il presente fa rima condella Mole, in programma domani alle 18 in casa del. "Sarà una partita importante per tutti noi - sottolinea il tecnico bianconero – anche perché la Champions League è fondamentale per la Juve, sia a livello ...