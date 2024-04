(Di venerdì 12 aprile 2024)Lin è salito a bordo per dirigereper gliMGMda una sceneggiatura diPiasecki.Lin è salito a bordo per dirigere "" per gliMGMda una sceneggiatura diPiasecki. Todd Lieberman e Alex Young della Hidden Pictures produrranno il film, mentre Lin produrrà attraverso la sua Perfect Storm Entertainment e Piasecki sarà il produttore esecutivo. I dettagli della trama non sono stati resi noti, ma il film è stato descritto come un thriller poliziesco. Recentemente Piasecki ha scritto il film di Dave Mackenzie, Relay, con Lily James e Riz Ahmed. Fast X, Michelle Rodriguez ricorda il caos dopo l'addio diLin: "Louis Leterrier ci ...

Justin Lin potrebbe essere il regista di Spider-Man 4, il nuovo film Marvel con Tom Holland: secondo nuovi rapporti, il regista di Fast 9 sarebbe uno dei registi in lizza per dirigere il quarto film ... (cinemaserietv)

A quanto pare la Sony avrebbe accelerato lo sviluppo del prossimo Spider-Man in cui tornerà Zendaya, e sarebbe il motivo dietro il rinvio di Euphoria Secondo nuove indiscrezioni, Justin Lin sarebbe ... (movieplayer)

Justin Lin dirigerà Stakehorse per gli Amazon MGM Studios - Justin Lin è salito a bordo per dirigere Stakehorse per gli Amazon MGM Studios da una sceneggiatura di Justin Piasecki.movieplayer

Justin Lin, regista di Spider-Man 4, a lavoro su un nuovo progetto per Amazon (RUMOR) - Justin Lin, noto per la sua regia in diversi film della serie Fast & Furious, sembra avere un nuovo progetto a cui lavorare.cinematographe

Justin Lin produrrà un biopic sull’ex pilota di rally Michèle Mouton - La Perfect Storm Entertainment di Justin Lin realizzerà un film basato sulla vita dell'ex campionessa di rally Michèle Mouton.badtaste