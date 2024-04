Juric Cuore e testa | il Toro può vincere il derby

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Da quando sono qui non ho mai vinto con la Juve, la considero una macchia", dice il tecnico granata TORINO - "Ho visto molto bene i ragazzi, hanno fatto una grande prestazione a Empoli e non hanno ottenuto nulla, ma in settimana hanno lavorato bene". Così il tecnico del Torino, Ivan, alla vig