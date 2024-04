(Di venerdì 12 aprile 2024)ha parlato alla vigilia del derby di Torino: l'allenatore granata in conferenza stampa ha analizzato il momento della sua squadra, quello della Juventus e ha parlato anche delle idee di calcio di

Juric critica lo stile di gioco di Allegri: “Da una parte è la sua forza, dall’altra è un difetto” - Juric ha parlato alla vigilia del derby di Torino: l'allenatore granata in conferenza stampa ha analizzato il momento della sua squadra, quello della Juventus ...fanpage

Sanabria e Zapata sanno come colpire la Juve: Juric pensa a loro per il derby - Il derby è diventato un tabù ormai da trent’anni per il Toro, anche perché dal 1995 ad oggi è arrivata una sola vittoria granata. E, tra l’altro, tra un paio ...torinogranata

Sacchi critica il calcio italiano: "Approccio parassitario specchio di un Paese estraneo alla mentalità propositiva" - Interpellato da Il Giornale, Arrigo Sacchi si è espresso sulla Serie A: "Il nostro è il campionato degli allenatori che, salvo poche eccezioni, privilegiano la tattica ...tuttojuve