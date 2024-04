Jovanotti firma la sigla del Giro d' Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - Lorenzo 'Jova' Cherubini, il più ciclista degli artistini,ladella centosettesima edizione deld'che partirà da Venaria Reale (Torino) il 4 maggio 2024 per arrivare a Roma il 26 maggio, e sarà trasmesso in diretta dalla Rai (Tv, Radio e RaiPlay). Ladi- si legge in una nota - rappresenta un momento significativo nella promozione della Corsa rosa. La Rai è orgogliosa di collaborare con un grande talento creativo del calibro di Lorenzo, grande fan del. L'operazione è stata coordinata dall'area creativa della Direzione Comunicazione della Rai, confermando l'impegno dell'azienda nel sostenere iniziative sempre innovative e di valore per il pubblico.