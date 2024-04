Jesi Al ‘Latini’ rugby-day | domenica tre partite casalinghe per il club leoncello

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il tris di impegni vedrà tutte insieme impegnate le formazioni Under 18 (ore 11,30), Under 16 (13), Seniores (15,30) Faccenda – De Rossi, 12 aprile 2024 – Sarà festa diprossima 14 aprile al “Latini” di via Mazzangrugno a: il tris di impegni casalinghi che vedrà, tutte insieme, impegnate una dopo l’altra sul campo amico le formazioni Under 18, Under 16 e Seniores del’70 promette una giornata tutta da vivere per la famiglia della palla ovale. Il programma comincerà alle 11,30 con la sfida che vedrà la Under 18 opposta ai pari età di Pesaro. Alle 13 tocca alla Under 16, nel confronto con Carpi. Alle 15,30 poi spazio alla ripresa del campionato di Serie B: i Leoni di coach Marco De Rossi ospitano il Firenze1931 e l’obiettivo, ...