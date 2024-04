Jannik Sinner vola in semifinale a Montecarlo contro Tsitsipas | quanto ha guadagnato

(Di venerdì 12 aprile 2024)si prende la sua rivincitaHolger Rune e consolida matematicamente il secondo posto della classifica Atp. Il tennista italiano ha battuto 6-4 6-7 (6) 6-3 il danese numero 7 del mondo in una partita movimentata, superando i quarti di finale endo inal Masters 1000 di. Sulla terra rossa del Principato troverà domani il greco Stefanos, in 12esima posizione del ranking, ma intanto, anche grazie al ritiro di Alcaraz, può godersi il suo secondo posto incontrastato e cominciare a mettere Djokovic nel mirino. La vittoria ai quarti di finaleRune La vittoriaHolger Rune è stato il 25esimo successo stagionale per il talento l’altoatesino, che diventa così l’unico giocatore ...

