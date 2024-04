Jannik Sinner batte Rune | “Può fare caos | fa parte del mio processo di crescita Tsitsipas sta giocando bene”

(Di venerdì 12 aprile 2024)ha sconfitto Holgerin tre set estremamente combattuti e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio contro il rognoso danese, mantenendo la calma dopo non aver chiuso due game in risposta quando era in vantaggio per 40-0 e non aver concretizzato due match-point nel tie-break del secondo set. Prova di maturità del fuoriclasse altoatesino, che ha così conservato il numero 2 al mondo e si è vendicato contro il numero 7 del ranking ATP.tornerà in campo domani per fronteggiare il greco Stefanos, con l’obiettivo di proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato. Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la prestazione odierna a caldo: “Ci è voluto molto. Non è ...

15.59 L'Italiano è dietro 3-5 nei precedenti con ...

