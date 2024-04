Jannik bolide a Montecarlo Vola ai quarti | c’è Rune

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024)stavolta si tiene in tasca gli effetti speciali, ma resta inarrestabile. Il granatiere tedesco Jan-Lennard Struff - non l’ultimo arrivato, è il numero 25 al mondo – arma più che mai il suo servizio, sparacchia da tutte le parti del campo. Ma viene inesorabilmente disinnecato dall’azzurro, in stato di grazia e già aidi. Nel 2024 sono 24 vittorie e una sola sconfitta, contro Alcaraz a Indian Wells. Finisce 6-4, 6-2 in un’ora e un quarto. Proprio in California, il nostro aveva incontrato il tedesco e l’esito era stato lo stesso. Troppa differenza nel ritmo e nella qualità di palla.ottiene l’85% dei punti sulla sua prima. Nel primo set il break arriva già al terzo game, e quello basta per arrivare al 6-4. Nel secondo parziale,strappa il servizio sempre ...