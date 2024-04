(Di venerdì 12 aprile 2024) Domenica 14 aprileo speciale con visita a due dei monumenti più significativi del territorio: la Basilica di San, aperta per l’occasione, e ildi Como, circondati dal Parco Regionale Spina Verde. La Basilica di San, sorta alla fine del IV secolo, è stata la prima Basilica della diocesi di Como e la sua prima cattedrale. Il, costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa, è il simbolo della città. Il ritrovo è alla Chiesa di San, via S., alle 14.30, con durata di circa due ore e mezza.

Itinerari speciali a San Carpoforo e a Castel Baradello - Domenica 14 aprile Itinerario speciale alla Basilica di San Carpoforo e al Castel Baradello di Como, guidati nel Parco Regionale Spina Verde. Appuntamento alle 14.30 alla Chiesa di San Carpoforo per u ...ilgiorno

Preparati a vivere il mondo come non l’hai mai vissuto e visto prima. Preparati a un’esperienza che non si potrà più ripetere - Che sia il primo bacio o il giorno del diploma, l’arrivo di un cucciolo in famiglia oppure la prima notte in una nuova casa, ci sono sempre momenti ...ilsole24ore

Francia, lungo gli Itinerari dell’Iris - Si chiama proprio così, la “Strada dell’iris”, e collega Orléans a Tours correndo nello scenario che sembra incantato della Valle della Loira. In ...ilsole24ore