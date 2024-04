Italo Cremona | il surrealista appassionato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 aprile 2024) Geniale come Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, ma dimenticato. La sua opera ha un’originale, malinconica ironia non comune agli altri grandi autori del movimento. Un’esposizione, in apertura a Torino, gli rende merito. La mia confidenza coninizia 50 anni fa, e non tanto per la considerazione della sua pittura ancora trascurata, ma per la curiosità di trovare lo scrittore che, frattanto, veniva pubblicato da Einaudi (Armi improprie,1976; Zona Ombra,1977), ironico e corrosivo sui numeri arancioni di Paragone, la rivista di Roberto Longhi, con la rubrica, se ben ricordo «Acetilene». Era spassoso leggerlo, come se a lui fosse concesso dire, oltre ogni rispetto, quello che Longhi doveva trattenere. «Licenza a» sembrava voler dire Longhi: impertinenza, capriccio, sarcasmo. Le impennate stilistiche di un «genio» ...