Italiani divisi al ristorante | crescono solo catene di fast food e locali di fascia alta

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo le aperture a singhiozzo della pandemia e le bollette esplose con la guerra in Ucraina, nel 2023 i ristoratorihanno dovuto far fronte soprattutto all’impennata dell’inflazione, che ha fatto salire prima i costi in cucina e poi i prezzi sul conto. Portando gli, già alle prese con un carrello alimentare aumentato dell’8,1 per cento, a gestire con parsimonia pranzi e cene fuori casa. Come spiega il Rapporto Ristorazione 2024 di Fipe Confcommercio, il 2023 si è chiuso con un rialzo del 5,8 per cento dei prezzi del settore, più del 5,7 per cento dell’inflazione generale ma comunque tra i valori più contenuti tra i ventisette Paesi dell’Unione Europea. A crescere di più è stato lo scontrino in pizzeria, con un +6,2 per cento. Con ildelivery schizzato in alto con un più 9,7 per cento. Il 2023 ha registrato il ...