(Di venerdì 12 aprile 2024) Trieste, 12 apr. (Adnkronos) - "In questi anni,, hanno sviluppato un dialogo costante e fruttuoso, alimentato dalla consapevolezza che la comune adesione e appartenenza alla casa europea e ai valori euro-atlantici rappresentino quell'elemento identitario che rafforza nei nostri Paesi lo sguardo verso il futuro. La riconciliazione con la storia non ci libera dal dovere di conoscerla e di ricordare, come Borut Pahor ha più volte sottolineato. Non conduce a letture di comodo del passato né relativizza le responsabilità di ciascuno, ma ci consente di coltivare sentimenti diper ledi ciascuno, in luogo di nutriree contrapposizione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del conferimento della laurea ...

Si infrange con il risultato di 35-21 il sogno del l’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2024 . Le azzurre, dopo aver perso in settimana contro la Francia, non riescono a superare la Slovenia , ... (oasport)

Italia-Slovenia: Mattarella, 'rispetto per sofferenze non rancore' - Trieste, 12 apr. (Adnkronos) - "In questi anni, Slovenia e Italia, hanno sviluppato un dialogo costante e fruttuoso, alimentato dalla consapevolezza che la comune adesione e appartenenza alla casa eur ...lanuovasardegna

Conferita la laurea Honoris Causa a Mattarella e Pahor - Il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, ha conferito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Honoris Causa all'ex presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, ...ansa

Gli auguri si Salvini alla Lega, "storia di coraggio e visione" - Siamo nati per difendere l'identità dei popoli, diventando motore di cambiamento in Italia e in Europa. Lo rivendichiamo con particolare orgoglio nelle settimane in cui l'Autonomia sta facendo ...notizie.tiscali