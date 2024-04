ITALIA – KOSOVO | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Dopo la qualificazione al Campionato Europeo ottenuta pochi giorni fa dalla nazionalena under 20 maschile, oggi scendono in campo sia i ragazzi under 18 che le ragazze under 18, entrambe impegnate per ottenere la qualificazione al prossimo Campionato Europeo. LE 14 AZZURRINERebecca Aimaretti, Arianna Bovolenta, Stella Caruso, Giovanna Fratangelo, Caterina Peroni, Giorgia Sari, Ludovica Tosini (Club), Carola Bonafede, Vanessa Hernandez Suarez (Volleyrò Casal de Pazzi), Stella Cornelli, Beatrice Spada, Sofia Moroni, Gaia Novello (Imoco Volley), Veronica Quero (Team Conegliano Volley). LA FORMULAAccederanno alla rassegna continentale le vincenti dei Gironi A, B, C, D ed E. Con loro si qualificheranno anche le migliori quattro formazioni seconde classificate. L’si trova nella ...