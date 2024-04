Italia-Cina | prove di riavvicinamento dopo disdetta dell`accordo sulla Via della Seta

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una due giorni che ha segnato una ripresa dei contatti, un modo per saggiare la disponibilità sul fronte economico, dove si può creare una nuova agibilitàlaVia, quello che ha messo in campo il ministro degli Esteri Antonio Tajani tra Venezia e Verona ieri e oggi, accogliendo il ministro del Commercio cinese Wang Wantao. Prima una celebrazione alla Ca` Foscari a Venezie incentratafigura di Marco Polo, poi a Verona ieri la Commissione economica mistae, infine, oggi il Forum di dialogo imprenditoriale sono state occasioni per riprendere il filo di un dialogo con Pechino, con risultati che hanno "soddisfatto" il vicepremier, ...