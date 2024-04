Guerra in Medio Oriente, dagli Usa: "Israele si prepara all'attacco dall'Iran" - Negli ultimi giorni, soprattutto dopo i fatti di Damasco, si sono rincorse le voci (ufficiali e non) dall’ Iran in cui Israele veniva minacciato di un imminente attacco. Dagli Usa sono sicuri, Teheran ...notizie

lI Consiglio di Sicurezza dell’Onu si prepara a decidere le sorti della Palestina - Tuttavia, l’iniziativa potrebbe incontrare resistenza da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito, storicamente vicini ad Israele. Nonostante ciò, entrambi i paesi hanno dichiarato di sostenere la ...quifinanza

"Israele si prepara a un attacco dell'Iran nelle prossime 24-48 ore" - Lo ha detto al Wall Street Journal un funzionario statunitense citando rapporti dell’intelligence. Media: Usa confermano sostegno a Israele in caso rappresaglia Iran ...adnkronos