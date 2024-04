Israele | risposta a Iran sarà adeguata

(Di venerdì 12 aprile 2024) 10.12 "Un attacco diretto dell'comporterà una appropriatada parte di". Lo ha detto ministro della Difesa israeliano Gallant in un colloquio telefonico -il secondo in pochi giorni- con il suo omologo Usa, Austin. I due -secondo una nota ufficiale-hanno discusso della "preparazione a un attaccoiano contro lo Stato di, che potrebbe portare a un'escalation nella regione". Il responsabile del Pentagono ha anche assicurato l'appoggio degli Stati Uniti ain caso di attacco.

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 184 di conflitto Una casa ... (notizie)

Iran, l’attacco è imminente. Netanyahu pronto al pugno duro e gli Usa temono l’escalation - Mentre da Washington, Biden sta cercando in ogni modo di far sì che l’Iran abbassi la tensione o si convinca a colpire in modo da non provocare un’escalation regionale che rischia di diventare incontr ...ilriformista

Tensione tra Israele e Iran, possibile attacco imminente - Il rapporto cita informazioni provenienti dall'intelligence, indicando che l'attacco potrebbe avvenire sul suolo israeliano, sia nel sud che nel nord del paese.ilquotidianoitaliano

MO, GALLANT SFIDA IRAN: - Ma Israele guarda anche al confine libanese ... Difesa americano Lloyd Austin spiegandogli che "un attacco iraniano diretto richiederà un'adeguata risposta israeliana contro l'Iran". Il coinvolgimento ...9colonne