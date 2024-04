Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Washington Post | «Israele si prepara a un attacco dell’Iran entro 24-48 ore»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Lesul conflittodi venerdì 12 aprile, in diretta. Usa: «Preoccupati dall’attività di Hezbollah in America Latina».: «sia un24-48 ore»

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 12 aprile Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari americani, la maggior parte degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas ... (tpi)

Tel Aviv, 12 apr. (Adnkronos) - L'Idf e lo Shin Bet hanno riferito che il capo della sicurezza interna di Hamas a Jabaliya, nel nord di Gaza, è stato ucciso ieri in un attacco aereo. Radwan Muhammad ... (liberoquotidiano)

Tel Aviv, 12 apr. (Adnkronos) – L’Idf e lo Shin Bet hanno riferito che il capo della sicurezza interna di Hamas a Jabaliya, nel nord di Gaza, è stato ucciso ieri in un attacco aereo. Radwan Muhammad ... (calcioweb.eu)

Vasco Rossi al Corsera: ‘… alla distruzione di Israele io mi ribello…’ - ma se implica la distruzione dello Stato di Israele, allora sarebbe più onesto dirlo…». Appare evidente il suo riferimento alla Carta di Hamas che Agenzia Radicale ha pubblicato nell’ottobre 2023 (Chi ...agenziaradicale

Iran attacco a Israele imminente Fonti Usa: «Oggi operazione con droni e missili, ma non ci sarà escalation» - L' Iran avrebbe comunicato agli Stati Uniti che risponderà all'attacco di Israele alla sua ambasciata a Damasco ma non in modo frettoloso. I Paesi occidentali e ...leggo

Iran, Usa: "Oggi attacco contro Israele con 100 droni e missili" - Gallant ''ha sottolineato che Israele non accetterà un attacco iraniano sul territorio israeliano'', secondo il suo ufficio. La posizione di Hamas Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza Yahya ...adnkronos