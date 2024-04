Israele e la minaccia di un attacco dell’Iran | Usa mandano rinforzi nella regione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 aprile 2024) L'allarme di fonti degli Stati Uniti: "Iran attaccherà oggicon droni e missili". La rappresaglia dopo l'israeliano al consolato iraniano a Damasco Per fonti Usa undell'Iran asarebbe imminente. Per questo il dipartimento della Difesa Usa sta rafforzando le sue posizioni in Medio Oriente come rilevano fonti della Difesa Usa