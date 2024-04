Isola | Peppe | Samuel | Luce e Khady | chi dovrà abbandonare l’Honduras? Il sondaggio

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 12 aprile 2024) Durante la puntata de L’dei Famosi a finire in nomination sono stati: chi è la preferita del pubblico? Ecco cosa dicono i sondaggi In questa nuova edizione de L’dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria non ci sono secondo chance per i naufraghi che perdono al televoto. Loro infatti, perdendo al televoto, dovranno dire addio definitivamente all’avventura televisiva in Honduras. Lo ha spiegato ieri la conduttrice del reality show di Canale 5. Come in ogni fine puntata, sono state fatte le nomination e a finire al televoto sono stati. Lunedì 15 aprile no di lorodire addio al programma. Chi sarà il meno votato che rischia di tornare ...