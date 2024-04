Isola dei Famosi seconda puntata 11 aprile | nominati | nuovi ingressi e il primo ritiro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ladell'dei2024 vede incontrarsi per la prima volta il gruppo dei 13 volti noti con quello dei quattro nip, ovvero le persone comuni che partecipano a questa edizione del programma. Ma vede anche una naufraga dover abbandonare in lacrime il gioco per infortunio. La Miss Italia in carica, Francesca Bergesio, durante una prova nella primadel surviving show condotto da Vladimir Luxuria ha subìto un infortunio a un ginocchio ed è quindi costretta a tornare in Italia. Nessuna eliminazione durante la. Inon erano finiti Luce Caponegro, Artur Dainese, Joe Bastianich e Samuel Peron, ma tutti sono rimasti sull’. "Noi non diamo seconde possibilità a ex naufraghi, in questa edizione una volta ...