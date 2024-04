Isola dei Famosi puntata 11 aprile | un ritiro | esito televoto e nominati

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo una breve anteprima, ladell'11dell'deiè subito entrata nel vivo. I quattro concorrenti inon (Joe Bastianich, Samuel Peron, Luce Caponegro e Artur Dainese) si sono preparati per ricevere l'del. I due concorrenti non salvati alsono stati Artur e Luce, i quali si sono scontrati ad un duello, ovvero, la sfida dell'apnea. A trionfare è stato Dainese., che si è salvato, mentre la rivale è finita aleliminatorio Vladimir Luxuria, poi, ha fatto un annuncio, la conduttrice ha detto: "Il pubblico se decide di mandare via qualcuno, quel qualcuno va via. Non ci sono seconde chance. Se voi pubblico decidete che qualcuno non deve stare più su ...

L’Isola dei Famosi 2024: ritiro per infortunio per Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, lei arriva in Palapa con le stampelle - L'Isola dei Famosi 2024 parte subito con vari infortuni e un ritiro per motivi medici Non parte proprio bene questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi: la “versione 2024” del programma – così la chi ...ultimenotizieflash

Sonia Bruganelli “pazza” di Pietro all’Isola dei Famosi 2024/ “Bisogna amarlo per com’è”, ma Maltese stronca! - Pietro Fanelli è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati di questi primi giorni di Isola dei Famosi 2024. Il naufrago ‘Nip’ si è fatto sin da subito conoscere come “poeta” per il suo spirito ...ilsussidiario

Perché Aras Senol e Greta Zuccarello sono assenti alla seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024 - I telespettatori de ‘L’Isola dei Famosi 2024’ hanno notato una doppia assenza nel corso della seconda puntata dell’11 aprile. Aras Senol e Greta Zuccarello (leader mancata del primo appuntamento del ...tvblog