Isola dei Famosi 2024 | seconda puntata – Francesca Bergesio si ritira | Greta e Aras assenti per Covid | dentro Francesco e Daniele | in 4 al televoto per l’eliminazione

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Vladimir,18 A tre giorni dal debutto, scocca già l’ora delladell’dei, condotta da Vladimir Luxuria. Qui su DavideMaggio.it siamo dunque pronti per il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. La diretta minuto per minuto della21.37: Breve anteprima. 21.41: Vladimir fa il suo ingresso in studio e definisce il reality “un romanzo popolare” scritto dai naufraghi. Saluta Sonia e Dario. Iltra Samuel, Artur, Joe e Luce è stato chiuso alle 15. Il pubblico ne ha salvato solo due, i restanti dovranno sfidarsi. Intanto parte ...