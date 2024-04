Isola dei Famosi 2024 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 11 aprile | seconda puntata

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 12 aprile 2024) È andata in ondain primata su Canale 5 lade L’dei, reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio Luxuria due nuovi opinionisti: Sonia Bruganelli, imprenditrice nonché già opinionista al Grande fratello Vip e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Ad accogliere i naufraghi sull’è invece la nuova inviata: Elenoire Casalegno. Prova leader e, hanno caratterizzato ladel reality di Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nellade L’deiandata in onda giovedì 11con le ultime. ...