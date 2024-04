Isola dei Famosi 2024 | la seconda puntata | Pietro l’anti-reality 4 | Arthur fa la voce grossa 7

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 12 aprile 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La vera novità dell’deiè stata annunciata durante il secondo appuntamento in prima serata su Canale 5: in questa edizione i naufraghi eliminati dal pubblico torneranno in Italia per direttissima, senza passare da isolerie e fastidiosi ripescaggi. A rischiare grosso, nominati dai colleghi naufraghi, sono la modella Kadhy Gueye, l’attrice Luce Caponegro, il ballerino Samuel Peron e il pescivendolo Peppe Di Napoli, di nome e di fatto. Uno di loro sarà condannato all’eliminazione e lascerà l’Honduras nella ...