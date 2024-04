Isola 2024 | Dario Maltese Asfalta Sonia Bruganelli In Diretta Tv!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’dei famosi è appena iniziata e già ci sono stati i primi battibecchi tra i due opinionisti. Tutto per via del naufrago Pietro Fanelli detto il poeta che in Honduras, sino a questo momento, non si è dato per nulla da fare.lo ha difeso a spada tratta mentregli è andato contro, ricevendo il plauso dei telespettatori. Ecco i dettagli sulla vicenda!Vs: lo scontro su Pietro Fanelli La seconda puntata dell’dei Famosi ha visto il ricongiungimento dei quattro Nip al gruppo dei famosi che, da ora in poi, dovranno convivere sulla stessa playa. Non sarà ...