Isola 18 | seconda puntata | un ritiro | due naufraghi positivi al Covid | due nuovi ingressi | Edoardo Stoppa nuovo leader I nominati sono…

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si è appena conclusa lade L’dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria con la presenza in studio di Dario Maltese e Sonia Bruganelli nei panni di opinionisti, mentre a ricoprire il ruolo di inviata dall’Honduras è per la prima volta Elenoire Casalegno. Lasi è aperta con i quattroal televoto – Joe Bastianich, Artur Dainese, Luce Caponegro e Samuel Peron – in posizione sul ponte in attesa del verdetto. A salvarsi sono stati Joe e Samuel, che sono potuti tornare all’asciutto, mentre Luce e Artur si sono dovuti sfidare in un duello di apnea per rimanere in gioco. A salvarsi è stato Artur, mentre Luce è la prima candidata all’eliminazione per la prossima. Proprio Artur in questi primi giorni è stato al centro di diversi ...