Iran e “l’attacco imminente” | quei 9 tipi di missili che possono arrivare in Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tel Aviv, 12 aprile 2024 - "La minaccia dall'controè presente, reale e credibile", dice il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby. Così, mentre appare sempre piùun attacco da parte di Teheran come ritorsione per il raid dell'esercito di Tel Aviv contro l'ambasciataiana a Damasco, gli esperti mettono a confronto le capacitàstiche dei due Paesi. Ia lungo raggio dell’La Repubblica islamica dispone di novediin grado di coprire i mille chilometri che separano il paese da: i Sejjil, Khaibar, Emad, Shahab 3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan e Haj Qasem. Secondo quanto riferiscono fonti Usa citate dalla Cbs, ...