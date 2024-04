Intervento esilarante al Parlamento europeo | “Juve mer**” | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Scene esilaranti dal! L’eurodeputato irlandese Mick Wallace è diventato virale sui social dopo un episodio davvero clamoroso. Arrivato alla seduta di ieri con la maglia della sua squadra del cuore, il Torino, Wallace è stato protagonista di un epico proclamo calcistico. Mick Wallace e l’sul Torino “Presidente, in bocca al lupo al ‘Toro’ sabato con la“, ha affermato. “merda, forza Toro“, ha concluso. Wallace, 68 anni, è già apparso in altre occasioni sia alche a quello irlandese indossando le magliette del ‘suo’ Torino e l’di ieri arriva in vista del derby della Mole di domani, sabato 13 aprile, in programma alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. No aspe ...