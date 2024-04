Interesse Napoli per due profili nuovi dall’estero | i dettagli

Il mercato del Napoli è più vivo che mai. Il club di Aurelio De Laurentiis è alla costante ricerca di bomber che possano scuotere la squadra per risollevarla dalla deludente stagione in corso. ... (dailynews24)

L’intrattenimento viaggia online anche in Campania - L’intrattenimento viaggia online anche in Campania, il divertimento in rete diventa l’ennesimo modo per sfidare la sorte ...irpiniaoggi

Napoli, possibile asse di mercato con il PSG nell’affare Osimhen - Visualizzazioni: 231 Secondo quanto emerso nelle ultime ore l’asse tra PSG e Napoli potrebbe scaldarsi ancora questa volta per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Napoli-PSG, le ultime su Osimhen S ...calciostyle

Sandro: 'Ho detto no a Milan, Napoli e Manchester City per amore del Tottenham' - L`ex centrocampista fra le altre di Genoa, Benevento e Udinese, il brasiliano Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, meglio noto semplicemente come Sandro ha.calciomercato