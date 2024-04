Inter | occhi su un 2007 dell’Amburgo | nuovo colpo a zero in vista?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’ha messo glisu un giovane difensore, classe. Come riferiscono dalla Germania, il suo contratto va in scadenza il 30 giugno. IN TRATTATIVE ? L’, riporta la Bild, ha messo glisu Karim Coulibaly. Si tratta di un giovane difensore, classe, ivoriano, ma con cittadinanza tedesca. Il ragazzo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. I nerazzurri, sempre molto attivi e bravi acettare determinate opportunità, potrebbero presto affondare per portarsi a casa uno dei gioielli principali della scuderia. In questa stagione, ha giocato 7 partite nel campionato giovanile tedesco con tanto di assist.-News - Ultime notizie e ...