Inter Club | numeri da record! Celebrazione con doppio evento

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’fa inon solo in campo ma anche fuori. In una nota la società ha comunicato gli straordinaridel progetto “” che hanno raggiunto nuovi– L’fa successo sia in campo che fuori. Idel progettoper la stagione corrente sono dae verranno celebrati sia oggi sia in occasione della sfida contro il Cagliari di domenica sera. Di seguito il comunicato del: “Nuovie una passione sempre più forte. Continua il percorso di crescita del progetto, che nella stagione 2023-24 stabilisce per il secondo anno di fila un nuovo primato nella ...

