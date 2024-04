Inter-Cagliari | lavoro e sorrisi ad Appiano! Ok de Vrij | 2 assenti certi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024)si avvicina e adGentile si lavora tanto ma sempre con estrema serenità e allegria. Inzaghi in vista della sfida con i rossoblù, in programma a San Siro domenica alle ore 20.45, recupera anche dee quindi le assenze si riducono a due NESSUNA COMPARSA –è la partita che domenica alle ore 20.45 andrà in scena a San Siro. Da una parte la capolista nerazzurra, sempre più vicina allo scudetto della seconda stella, e dall’altra i rossoblù di Claudio Ranieri, reduci dalla vittoria con l’Atalanta che solo ieri si è imposta 0-3 sul campo del Liverpool in Europa League. Insomma, i sardi non intendono fare le comparse contro la prima della classe, ma soprattutto devono salvarsi. E Simone Inzaghi lo sa ...