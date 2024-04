Inter-Cagliari | Inzaghi ne cambia quattro! La probabile formazione

(Di venerdì 12 aprile 2024)è in programma domenica alle 20:45., in vista della sfida di San Siro, preparacambi didi cui due obbligati: le scelte– L’si prepara alla sfida aldi domenica sera.non potrà contare su Pavard e Lautaro Martinez che non saranno a disposizione del tecnico per squalifica. Le due assenze obbligano il tecnico a due cambi certi: in difesa, al posto del francese, favorito Bisseck per una maglia da titolare. In attacco, accanto a Thuram, Sanchez favorito su Arnautovic. Ma i due cambi obbligati non saranno i soli varati dal tecnico: in difesa dovrebbe esserci il ritorno di Bastoni sul centro-sinistra, con Carlos Augusto. Per il resto il ...

Sanchez può essere la scelta di Inzaghi per Inter-Cagliari di domenica sera, ma non solo. Per l’attaccante non è esclusa la possibilità di un ritorno , visto che a fine stagione scade il contratto: ... (inter-news)

Due giorni a Inter-Cagliari e cominciano a esserci novità concrete di formazione per entrambe le squadre. Lato rossoblù, l’ex Ranieri sta valutando qualcosa di più in attacco. L’opzione data dal ... (inter-news)

Verso Inter-Cagliari: alle 12.45 la conferenza stampa di Ranieri - Antivigilia di Inter-Cagliari, e come di consueto Claudio Ranieri anticiperà questa mattina, in conferenza stampa, quelli che saranno i temi della gara in programma domenica al Meazza.calciocasteddu

Inter, Wan-Bissaka ancora in lista: l'intreccio con Dumfries - `Seconda stella a destra, questo è il cammino`. In casa Inter è già partito il conto alla rovescia per lo scudetto numero 20 della propria storia. Per la certezza.calciomercato

Pronostico Inter-Cagliari, quote scommesse e risultato esatto - Pronostico Inter-Cagliari, quote scommesse e risultato esatto per questo match di calcio in Serie A di domenica 14 aprile 2024.betitaliaweb