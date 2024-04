Intelligenza Artificiale | Chat GPT si evolve ed ora è più aggiornato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) In un mondo digitale in continua evoluzione, l'(IA) sta diventando sempre più una presenza costante nella nostra vita quotidiana. Tra le varie innovazioni,GPT di OpenAI si è distinto come uno strumento rivoluzionario, capace di trasformare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Recentemente, OpenAI ha annunciato un importante aggiornamento perGPT, rendendolo meno prolisso e più. Tuttavia, queste novità non sono accessibili a tutti. Scopriamo insieme i dettagli di questo aggiornamento e cosa significa per gli utenti. Un aggiornamento rivoluzionario L'ultimo aggiornamento diGPT, denominato "GPT-4 Turbo", promette di portare l'esperienza conversazionale con l'IA a un livello superiore. Grazie a una serie di miglioramenti nelle ...