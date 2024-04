Inside Out 2 | Ansia di Maya Hawke ruba la scena nei 35 deliziosi minuti svelati al CinemaCon

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una delle emozioni new entry del sequel ha conquistato il pubblico dell'evento di Las Vegas. La proiezione dei primi 35diOut 2 sono stati uno dei momenti più apprezzati dal pubblico deldi Las Vegas, evento cinematografico in corso in Nevada. Il sequel tornerà a raccontare la crescita della giovane Riley e le emozioni all'interno della sua testa. Amy Poehler, voce originale di Gioia, si è occupata dell'introduzione. Il video mostra Riley che torna a giocare a hockey su ghiaccio mentre reintroduce le emozioni del primo film, ovvero Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. La ragazza è cresciuta con un carattere gentile ed è tra i giocatori invitati al campo di …

