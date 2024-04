Insegnanti armati nelle scuole | il Senato del Tennessee approva la proposta di legge

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 aprile 2024)ta daldelcon 26 voti a favore e solo 5 contrari un nuovache permetterà aglidi portare armi da fuocopubbliche. Ora, il controverso provvedimento, andrà al voto della Camera, dove è molto probabile che passi senza problemi. Genitori e ragazzi, tuttavia, non sapranno mai se l’insegnante è armato o meno.Gliche decideranno di andare a scuola con una pistola dovranno, però, soddisfare dei requisiti, in particolare: essere in possesso del porto d’armi; aver passato test psicoattitudinali; aver frequentato un apposito corso di 40 ore coordinato con la polizia locale. La decisione è stata presa dopo l’ennesima strage avvenuta in una scuola, quella di un istituto privato di ...