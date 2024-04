Inietta mercurio alla figlia | condannato padre | “Volevo vendicarmi”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 aprile 2024)del, arriva la condanna per il: “” Una vicenda che ha inevitabilmente sconvolto un intero Paese. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di una vicenda che poteva andare a finire nella maniera più tragica possibile. Ci troviamo in Germania dove, nelle ultime ore, è arrivata la condanna nei confronti di un uomo. Il tribunale tedesco ha punito un uomo di 30 anni a 13 anni di carcere. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla di tentato omicidio. Bambina ricoverata in ospedale (Pixabay Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo hato delnel piede delladi ...