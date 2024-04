Inferno di fuoco in autostrada | Italia spaccata in due Chilometri di code

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo – Un incidente stradale di vasta entità ha messo in ginocchio il traffico sull’del Sole (A1) oggi pomeriggio. Il sinistro, avvenuto poco prima delle 16 tra i caselli di Valdarno e di Battifolle, ha visto un mezzo pesante prendereprovocando la chiusura del trattole in entrambe le direzioni. L’incidente ha causato una visibile colonna di fumo nero, visibile anche a diversidi distanza, che ha rapidamente attirato l’attenzione dei passanti e degli automobilisti. Lesi sono estese per, con veicoli fermi sia in direzione nord che sud, dividendo di fatto l’in due parti. Sul posto, l’intervento dei vigili delè stato rapido, con squadre impegnate nel contenere le fiamme e nel ...