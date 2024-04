Industria Caserta | insediato in Regione il Tavolo di Crisi permanente

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 aprile 2024). “Si è finalmenteoggi inCampania, su nostra richiesta, ildisull’alla presenza dell’Assessore alle attività produttive e al lavoro Antonio Marchiello. L’insediamento delè per noi un elemento fondamentale per dotarci degli strumenti necessari ad affrontare lasistemica che ormai coinvolge la provinciana, uno dei principali insediamenti produttivi del nostro territorio”. È quanto si legge in una nota diffusa da Raffaele Paudice, segretario Cgil Napoli e Campania, Sonia Oliviero, segretaria generale Cgil, Francesco Percuoco, segretario generale Fiome Lella ...