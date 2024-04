Incontro con Gabriella Caramore | conduttrice radiofonica e scrittrice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 12 aprile 2024 – Uno sguardo profondo, attento, stimolante sulla fase più matura della vita. Sarà questo il tema dell’con, in programma martedì 16 aprile, ore 21, presso la Fondazione Baracchi a Bibbiena, in via Bosco di Casina 12.ha recentemente pubblicato L’età grande, Riflessioni sulla vecchiaia, un libro in cui usa i suoi strumenti di sempre, l’arte, la letteratura, la musica, la spiritualità, ma nel quale si mette in gioco direttamente, descrivendo anche il proprio modo di affrontare il tempo che passa, e allargando lo sguardo ai vecchi che vediamo in giro per le nostre città. L’consarà dunque un ...