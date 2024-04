Incinta | uccisa dall’ex Lui cercava notizie sul delitto di Garlasco e la vita di Stasi in cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Alessandro Impagnatiello, il barman dell’Armani cafè che ha accoltellato 37 volte la sua compgna Giulia Tramontano, il giorno prima di ucciderla, il 26 maggio, su internet faceva ricerche suldi, (quello in cui fuChiara Poggi) in particolare digitò "Albertocarcere di Bollate". Il 26 maggio era il giorno in cui l’assassino della Poggi era stato autorizzato ad uscire e a lavorare all’esterno del carcere. Lo ha raccontato il capitano dei carabinieri Gianluca Bellotti, comandante della sezione informatica del Nucleo investigativo di Milano che si occupò delle indagini telematiche sul cellulare e sul pc del barman. Bellotti è stato sentito all’udienza in Corte d’Assise e ha ricostruito non solo le ricerche digitali fatte da Impagnatiello prima e dopo il massacro di Giulia, ma anche gli ...