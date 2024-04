Incidenti stradali mortali Purcaro | DEKRA | “Numeri allarmanti Urge diminuire i rischi sulle strade”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) “I dati forniti dall’Eurostat in merito aglinel 2022 nell’Ue, fotografano, con ben 20.653 decessi. Si osserva, infatti, un aumento del 4% rispetto al 2021. Nel 2022 nell’Ue, sono stati registrati in media 46 decessi per milione di abitanti dovuti a incid