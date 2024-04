Incidente sull’A4 | code di 8 km tra viale Certosa e la Barriera di Milano est | viabilità alternativa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024)di 8 km in aumento per un-Brescia, nel tratto compreso trae ladiest. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 al km 138 e ha coinvolto coinvolto un mezzo pesante con pesanti conseguenze sulla, completamente paralizzata. Traffico in tilt Sul luogo dell'sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco didi Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato si sono formate lunghee il traffico risulta molto rallentato, si transita su due corsie.Agli utenti ...