Incidente sulla A1 | chiusa l’Autostrada del Sole | tir a fuoco a sud di Arezzo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un tir carico di carne si è ribaltatoA1,del, e ha presoquando l’autista era già riuscito a scendere dal mezzo e mettersi al riparo. L’è avvenuto intorno alle 16 all’altezza di, poco prima del casello in corsia sud, come riferisce il Corriere della Sera. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per permettere l’arrivo dei soccorritori: circa 11 – e in aumento – i chilometri di coda in direzione Firenze-Roma, mentre una fila minore si sta formando tra Monte San Savino ed, in direzione di Milano. In carreggiata sud è bloccato al traffico il tratto fra le uscite di Valdarno e, mentre nel capoluogo toscano non è consentito l’ingresso in autostrada verso nord, direzione ...