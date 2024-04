Incidente stradale sulla SS91 | due feriti in ospedale

Stezzano . grave Incidente sulla ex Statale 42: tre persone sono rimaste ferite (di cui una in modo grave ) in uno scontro che ha coinvolto un mezzo pesante all’altezza di Stezzano . È successo poco ... (bergamonews)

Tre dei quattro figli di Harry Kane sono rimasti feriti in un incidente stradale in Germania lo scorso lunedì. Mentre il giocatore del Bayern Monaco era in viaggio per Londra per l’andata degli ... (open.online)